أعلن نادي ميامي هيت، بطل دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين عامي 2012 و2013 اول من امس انه تخلى رسميا عن خدمات لاعبه كريس بوش بسبب مشاكل صحية كبيرة ابعدته طوال الموسم الماضي عن الملاعب.

وقال رئيس ميامي بات رايلي «يعتبر كريس احد افضل اللاعبين في تاريخ الدوري الاميركي. لن يحمل اي لاعب من الآن وصاعدا القميص رقم واحد الذي حمله كريس».

وجاء قرار التخلي عن خدمان بوش بالتراضي بين الطرفين بعد الوصول الى اتفاق يقضي بان يدفع ميامي هيت مبلغا مقداره 52 مليون دولار على مدى عامين.

وخلال فحص طبي خضع له اللاعب في سبتمبر الماضي، تبين انه يعاني من مشاكل في الدم، ولم يمنحه الأطباء الضوء الأخضر لممارسة كرة السلة.

ولم يخض بوش اي مباراة في الدوري الاميركي منذ 9 فبراير 2016. وأمضى بوش (33 عاما) 13 موسما في الدوري الاميركي، ويملك معدلا وسطيا مقداره 19.2 نقطة في المباراة الواحدة، بالإضافة الى 8.5 متابعات في 893 مباراة خلال مسيرته.

وشكل بوش الى جانب دواين وايد وليبرون جيمس ثلاثيا خطيرا ساهم في بلوغ ميامي هيت نهائي الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين اربع مرات وإحراز اللقب مرتين.