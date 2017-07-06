بلغت الالمانية انجيليك كيربر والتشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفتان اولى وثالثة على التوالي الدور الثاني من بطولة ويمبلدون الانجليزية للتنس، ثالث البطولات الاربع الكبرى، فيما استفاد السويسري روجيه فيدرر من انسحاب منافسيه لتخطي الدور الاول. وفازت كيربر على الاميركية ايرينا فالكوني الصاعدة من التصفيات 6-4 و6-4، وبليسكوفا على الروسية يفغينيا رودينا الحادية والثلاثين 6-1 و6-4.

بدوره، لعب فيدرر 43 دقيقة من مباراته مع الاوكراني الكسندر دولغوبولوف قبل ان ينسحب الاخير بسبب الاصابة في الكاحل والنتيحة 6-3 و3-0 و30-30 لصالح السويسري.

بداية غير مقنعة لكيربر

حجزت كيربر، وصيفة بطلة النسخة الاخيرة بطاقتها على حساب فالكوني المصنفة 247 عالميا والصاعدة من التصفيات.

وحققت كيربر الاهم من دون ان تقنع، فعلى الرغم من سيطرتها على مجريات المباراة الا انها خسرت ارسالها في مناسبتين امام فالكوني التي لم يسبق لها الفوز في اي مباراة في مشاركاتها الاربع السابقة في البطولة اللندنية.

وتراجع مستوى كيربر كثيرا هذا الموسم وقد خرجت من الدور الاول لبطولة رولان غاروس الفرنسية، علما بانها تواجه خطر التنازل عن المركز الاول في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات ويتعين عليها الفوز باللقب الانجليزي لكي تبقى في الصدارة. وتلتقي كيربر في الدور التالي مع البلجيكية كيرستن فليبكينز الفائزة على اليابانية ميساكي دوي 6-4 و6-3.

من جانبها، ضربت بليسكوفا بقوة في مستهل مشوارها في البطولة الانجليزية وتغلبت بسهولة على الروسية يفغينيا رودينا الحادية والثلاثين 6-1 و6-4 في 80 دقيقة. وتلتقي بليسكوفا في الدور المقبل مع السلوفاكية ماغدالينا ريباريكوفا الفائزة على الرومانية مونيكا نيكولسكو 6-4 و6-1.

وخرجت التونسية انس جابر من الدور الاول بخسارتها امام الروسية سفتلانا كوزنتسوفا 3-6 و2-6.

رقم قياسي لفيدرر

من جهته، احتاج فيدرر الساعي الى اللقب الثامن (رقم قياسي) في ويمبلدون، الى 43 دقيقة فقط لحسم مباراته مع دولغوبولوف الذي اضطر الى الانسحاب بسبب الاصابة في الكاحل.

وهو الفوز الـ85 لفيدرر في ويمبلدون فبات صاحب الرقم القياسي في عدد الانتصارات في البطولة الانكليزية متخطيا شريكه سابقا النجم الاميركي السابق جيمي كونورز.

ويلتقي فيدرر، الذي يشارك للمرة التاسعة عشرة في ويمبلدون وحقق الارسال الساحق الـ10 آلاف في مسيرته الاحترافية في الشوط الثامن من المجموعة الاولى، في الدور المقبل مع الصربي دوسان لايوفيتش الذي هزم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الصاعد من التصفيات 6-4 و6-4 و6-4.