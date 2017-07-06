أيد الاسباني تياغو ألكانتارا، لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني، سياسة ناديه في الانتقالات الصيفية، مشيرا إلى أن ناديه في نفس مستوى برشلونة وريال مدريد. وقام بايرن ميونيخ بخمس صفقات حتى الآن، كان أربع منها بعمر أقل من 22 عام، وهم سيرجي جنابري، كينغسلي كومان، كورنتين توليسو ونيوكلاس سولي، إلى جانب التعاقد مع سباستيان رودي صاحب الـ27 عام.

وقال ألكانتارا في تصريحات صحافية: «قارن بيننا وبين برشلونة وريال مدريد، لدينا لاعبون من الطراز الأول مثلهم، لا يوجد فارق، نحن في نفس المستوى». وأضاف اللاعب الاسباني «في غرفة خلع الملابس، لا نتحدث عن نجوم الطراز الاول بل عن روح الفريق الواحد، لقد أعجبت بقدرات رودي وسولي أثناء مبارياتنا أمام هوفينهايم، وكذلك جنابري، التعاقد معهم كان أمرا رائعا». ويحاول بايرن ميونيخ العودة على الساحة الأوروبية من جديد بعد غياب أربع سنوات عن التتويج، مع تواجد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الخبير في البطولات الأوروبية.