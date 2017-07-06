أعلن نادي فيسيل كوبي المنافس في الدوري الياباني الممتاز امس أنه بانتظار وصول مهاجم المنتخب الألماني السابق لوكاس بودولسكي، لبدء «الفصل المقبل» في مسيرته الاحترافية.

وأوضح النادي أنه سيعقد مؤتمرا صحافيا اليوم لتقديم لاعبه الجديد بودولسكي (32 عاما).

ويحتل فيسيل كوبي حاليا المركز السابع في الدوري الياباني الممتاز الذي يضم 18 فريقا.

وكان بودولسكي، المولود في پولندا والذي لعب لفرق بايرن ميونخ وأرسنال وإنتر ميلان وغلطة سراي، قد نشر عبر حسابه بتطبيق مشاركة الصور «انستغرام»، صورة يظهر فيها مرتديا القميص رقم 10 لفريق كوبي، وعلق قائلا «بداية الفصل المقبل لي».