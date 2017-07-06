سيبقى النجم الارجنتيني ليونيل ميسي وفيا لنادي برشلونة الذي يلعب في صفوفه منذ بداية مسيرته بعد ان جدد عقده مع الفريق الكاتالوني، وصيف بطل الدوري الاسباني لكرة القدم، حتى نهاية يونيو 2021. واعلن برشلونة امس انه توصل الى اتفاق مع ميسي يقضي بتمديد عقده حتى نهاية يونيو 2021، لكنه لم يكشف اي تفاصيل عن قيمة العقد، في حين اشارت صحيفة «ماركا» الى ان ميسي سيحصل بموجب عقده الجديد على 40 مليون يورو سنويا، وأن البند الجزائي سيكون 300 مليون يورو.

ووفقا لصحيفة «سبورت» الكاتالونية فإن ميسي سيوقع على العقد يوم 15 الجاري، بعد عودته إلى كتالونيا يوم 12 الجاري مع بداية الفترة التحضيرية للموسم الجديد بعد انتهاء العطلة، كما يعد هذا هو التمديد الثامن للبرغوث منذ ارتدائه قميص البلوغرانا. وانضم ميسي (30 عاما) الى اكاديمية النادي عندما كان في الثالثة عشرة من عمره وبات افضل هداف في تاريخ العملاق الكاتالوني، حيث خاض «البرغوث» 583 مباراة رسمية مع برشلونة مسجلا 507 أهداف منها 349 في الدوري، وصنع 193 هدفا، بمعدل تسجيل 0.9 هدف كل مباراة، محققا الفوز في 413 مباراة. ويأمل برشلونة من خلال هذا الاعلان ان يخفف من خيبة امل انصار الفريق بعد موسم باهت خرج خلاله من الدور ربع النهائي لدوري ابطال اوروبا على يد يوفنتوس الايطالي، وحل وصيفا في بطولة الدوري وراء الغريم التقليدي ريال مدريد، في حين اكتفى باحراز كأس ملك اسبانيا.

سجل زاخر

وكان ميسي قاد برشلونة الى العديد من الالقاب المحلية والقارية والعالمية، وتوج مع البارسا بالدوري الإسباني «الليغا» 8 مرات وكأس السوبر الإسباني 7 مرات وكأس ملك إسبانيا 5 مرات، و4 ألقاب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات وكأس العالم للأندية 3 مرات بواقع 30 لقبا خلال 13 موسم. ويحمل ميسي 5 كرات ذهبية كأكثر لاعب توج بجائزة أفضل لاعب بالعالم، كما حصل على لقب أفضل هداف في الدوريات الأوروبية الكبرى 4 مرات آخرها موسم 2017/2016.