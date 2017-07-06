قال كريج شكسبير مدرب ليستر سيتي أمس: إن هدف فريقه الموسم المقبل سيكون أكبر من مجرد البقاء في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووجد ليستر نفسه في معركة لتفادي الهبوط الموسم الماضي تحت قيادة المدرب كلاوديو رانييري قبل أن يتولى شكسبير المسؤولية بشكل مؤقت في فبراير الماضي ويقود الفريق لتحقيق سبعة انتصارات في اخر 12 مواجهة بالدوري ليحتل المركز 12.

وبلغ النادي أيضا دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر أمام أتليتيكو مدريد الاسباني. وأخفق ليستر في التأهل للمسابقة الاوروبية الموسم المقبل.

ووقع شكسبير عقدا دائما لثلاث سنوات في يونيو ويتطلع لقيادة الفريق إلى تحقيق أهداف أكبر.

وأبلغ شكسبير موقع النادي على الانترنت «البقاء في الدوري الممتاز أمر جيد لكني أرغب في تحقيق أشياء أكبر من ذلك واعتقد ان اللاعبين يتفقون معي في الرأي».

وتابع «هدفنا أن نكون على أعلى قدر من المنافسة في كل مباراة بغض النظر عن مواجهة تشيلسي بطل الدوري أو أي فريق آخر. هناك أهداف أخرى فردية وشخصية واعتقد انه من الضروري ان يعرف اللاعبون ما هو المطلوب منهم».

وستكون أول مهمة لشكسبير في منصب المدرب الدائم رحلة خارجية الى هونغ كونغ حيث سيتقابل ليستر مع غريمه في الدوري الممتاز وست بروميتش البيون في 19 الجاري خلال بطولة اعدادية للموسم الجديد.