تعتزم مدينة نابولي الإيطالية تكريم أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا أمس بمنحه الجنسية الفخرية للمدينة التي قاد فريقها، نابولي، لنجاح كبير خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

وقال مارادونا في مؤتمر صحافي «سأكون مواطنا من نابولي وأشكر مجلس المدينة على ذلك، ولكنني كنت مواطنا من المدينة منذ اليوم الأول لارتداء القميص رقم 10 بفريق نابولي».

وسيكون لويجي دي ماجيستريس عمدة نابولي ولاعبون سابقون للفريق ونجوم محليون آخرون ضمن الحضور في مراسم تكريم مارادونا في ساحة «بيازا ديل بليبيسيتو».