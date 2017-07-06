أعلن سبورتينغ البرتغالي امس ضم مواطنه فابيو كوينتراو من ريال مدريد الاسباني على سبيل الاعارة في الموسم المقبل.

وذكر سبورتينغ على موقعه الإلكتروني «توصل سبورتينغ الى اتفاق مع مع ريال مدريد على اعارة فابيو كوينتراو لموسم 2017 ـ 2018».

من جهته، كتب كوينتراو في حسابه على موقع فيسبوك انه «سعيد جدا للحصول على فرصة اللعب في ناد كبير».

ولم يخض كوينتراو مع ريال مدريد في الموسم الماضي سوى ست مباريات في جميع المسابقات بسبب الاصابات والمنافسة على مركزه في الجناح الايسر من البرازيلي مارسيلو.

وسيلعب كوينتراو (29 عاما) في سبورتينغ الى جانب جورج جيزوس زميله لأربعة مواسم في بنفيكا قبل انتقاله الى ريال مدريد في 2011.

وكان كوينتراو، الذي لعب الموسم الماضي مع موناكو الفرنسي على سبيل الاعارة من ريال مدريد، مثل اول من امس أمام محكمة اسبانية بسبب التهرب الضريبي، اذ انه متهم بالتهرب من دفع ضرائب بقيمة 1.3 مليون يورو.

واتهم كوينتراو باستخدام شركات في ايرلندا وبنما من أجل إخفاء قسم من عائداته، لاسيما تلك المتعلقة بحقوق بيع صورته بين عامي 2012 و2014.