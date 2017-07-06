أكدت نجمة ألعاب القوى الهولندية دافني شيبرز امس في لوزان انها ستشارك في سباقي 100 و200م خلال بطولة العالم من 4 الى 13 اغسطس في لندن.

وقالت شيبرز الحائزة فضية سباق 200 في اولمبياد ريو 2016، في مؤتمر صحافي عشية لقاء لوزان، المرحلة الثامنة من الدوري الماسي، «سباق 200م كما سباق 100م سيكونان هدفين اساسيين لي في لندن. لدي حقا طموح كبير في المسافتين».

واضافت بطلة العالم 2015 في بكين في سباق 200م «لدي حظوظ كبيرة في السباقين، مع ان الثاني (200م) هو الاسهل بالنسبة الي، لكني سأشارك في الاثنين» خلافا للجامايكية ايلين طومسون والاميركية توري بويي، صاجبتي ذهبية وبرونزية ريو في 200م.

وستركز طومسون فقط على سباق 100م الذي احرزت ذهبيته ايضا في اولمبياد ريو 2016، فيما ستقتصر مشاركة وصيفتها الاميركية بويي على سباق 200م.

وغيرت شيبرز (25 عاما) التي بدأت مشاركاتها في سباق 200م في لقاء لوزان بالتحديد، مدربها هذا العام، ولا تزال متخلفة عن معادلة ارقامها السابقة.

وقالت في هذا الصدد «هذا الموسم مختلف قليلا. لقد جربنا اثنين او ثلاثة اشياء جديدة خلال التدريب. اتدرب لفترة اطول وبمستوى اعلى، وبصورة عامة اتدرب كثيرا».

واضافت لاعبة السباعية سابقا «في الماضي، كنت استريح اكثر قبل المنافسات. الهدف كان هو ان احافظ على مستوى ثابت لاطول فترة خلال الموسم».

وتابعت «هدفي الرئيسي هذا العام هو بطولة العالم، واريد ان اكون اسرع في كل سباق اخوضه اعتبارا من اليوم الخميس».

وختمت بطلة اوروبا مرات عدة بالقول «زمن بحدود 22 ثانية او اقل في سباق 200م سيكون نتيجة ممتازة، وهو في كل الاحوال افضل نتيجة لهذا الموسم».

يذكر ان شيبرز تحمل الرقم القياسي الاوروبي لسباق 200م وهو 21.63 ثانية، وقد حققته في بطولة العالم 2015 في بكين عندما توجت بطلة للسباق.