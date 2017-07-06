أعلن غوردون هاورد افضل هداف في صفوف يوتاجاز الموسم الماضي انتقاله الى بوسطن سلتيكس، بطل المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، على الرغم من تلقيه عروضا مهمة من اندية عدة اخرى.

وفي مقال بث على موقع «بلايرز تريبيون» بعنوان «شكرا يوتا»، وصف الجناح الاميركي قراره بترك النادي الذي انضم اليه عام 2010، بانه «الاصعب الذي اتخذته في اطول نهاية اسبوع في حياتي».

وفي بوسطن، سينضم هاورد الى براد ستيفنز الذي كان مدربه عندما كان يدافع عن الوان جامعة باتلر في انديانابوليس والذي يشرف على تدريب بوسطن سلتيكس منذ موسم 2013-2014.

وبحسب شبكة «إي اس بي ان»، سيوقع هاورد عقدا لمدة اربع سنوات مقابل 128 مليون دولار.

وكان موسم 2016-2017 هو الافضل لهاورد في مسيرته حيث سجل معدلا وسطيا 21.9 نقطة في المباراة الواحدة، ونجح في 5.4 متابعات ايضا.

وبقيادة هاورد والفرنسي رودي غوبرت، نجح يوتا في بلوغ البلاي اوف للمرة الاولى منذ عام 2012، واجتاز الدور الاول متخطيا لوس انجيليس كليبرز 4-3 قبل ان يسقط 0-4 امام غولدن ستايت ووريرز الذي توج لاحقا بطلا للمسابقة.