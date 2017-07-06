أعلن مكتب محاماة هانس ديتر كليفن شريك نجم التنس السابق بوريس بيكر ان موكله يطالب بتعويضات قيمتها 36.5 مليون يورو في الوقت الذي اعتبر فيها محامي اللاعب بأن هذا الطلب لا أساس له من الصحة.

وقالت شركة «جي ايتش ام بارتنرز في بيان رسمي لها» بعد اعلان محكمة لندن قرارها بافلاس بوريس بيكر امام الرأي العام، فإن شريكه السابق هانس بيتر كليفن يجد نفسه مضطرا الى التقدم بطلباته في اطار هذه القضية».

ويطالب رجل الأعمال السويسري الذي عمل سابقا في السابق ضمن شركة فولكل للسلع الرياضية وضمن مجموعة التوزيع مترو بمبلغ قيمته 36.5 مليون يورو، معتبرا أن بيكر الذي يقوم حاليا بالتعليق على مباريات ويمبلدون، لم يحترم بعض المهل المحددة ليعيد له هذا المبلغ.

ولم يفصح رجل الأعمال عن مصدر هذا المبلغ لكنه كان شريك بيكر في العديد من المشاريع حتى انه كان مستشارا ماليا له في سويسرا في التسعينيات.

ورفض محامي بيكر، كريستيان اوليفر موزر طلبات رجل الأعمال السويسري متهما اياه بانه يحاول التقدم بطلب لا اساس له من الصحة «محاولا الضغط أمام الرأي العام».

وكانت محكمة في لندن أعلنت الاسبوع الماضي إفلاس بيكر بعد عجزه عن دفع دين «كبير» متوجب عليه منذ 2015.

وطالب محامو الألماني الفائز ببطولة ويمبلدون ثلاث مرات أمام محكمة الإفلاس بمنح موكلهم «فرصة أخيرة» لدفع الديون المتوجبة عليه، الا ان القاضية كريستين ديريت التي استذكرت أيام مشاهدتها لبيكر (49 عاما) وهو يلعب في الملعب الرئيسي لنادي عموم انجلترا ضمن ثالث البطولات الكبرى، حكمت بعدم وجود أدلة تدعو للثقة بأن المبلغ سيدفع ورفضت تأجيل القضية.

وأضافت بشأن النجم الألماني الفائز بستة ألقاب في بطولات «الغراند سلام»، «يشعر المرء برجل يدفن رأسه في الرمال»، أي أن بيكر لا يريد الاعتراف بالواقع.

وتقدمت بطلب الإفلاس شركة مصرفية خاصة على خلفية ديون مستحقة لها على بيكر يعود تاريخها الى 2015.