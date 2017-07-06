غرم نادي قوانغتشو إيفرجراند قائده تشينغ جي 100 ألف يوان (14716 دولارا) لعدم قيامه مع باقي أفراد الفريق بمصافحة الحكم عقب انتهاء مباراة بالخسارة أمام مضيفه تيانجين في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم.

وخسر ايفرجراند الحائز على اللقب ست مرات بنتيجة 4-3 ليتجرع أول هزيمة في 13 مباراة بالدوري حيث أنهى تيانجين بقيادة فابيو كانافارو مسيرة من 11 انتصارا متتاليا لفريق قوانغتشو.

وبهذه الهزيمة تقلص الفارق الذي يفصل بين قوانغتشو المتصدر وشنغهاي سيبج إلى نقطة واحدة مع وصول قطار المسابقة إلى نصف الطريق ووبخ النادي لاعبه تشينغ قائد المنتخب الصيني بسبب هذا التصرف.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من العقوبات الانضباطية فرضها الاتحاد الصيني لكرة القدم على لاعبين ومدربين خلال الأسابيع الأخيرة.