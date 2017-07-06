ذكر الاتحاد الاندونيسي لكرة القدم امس ان بلاده ستقترح قيادة كونسورسيوم من دول جنوب شرق آسيا بهدف استضافة كأس العالم عام 2034 في هذه المنطقة.

وصرح نائب رئيس الاتحاد الاندونيسي جوكو درييونو لوكالة فرانس برس بأن بلاده اقترحت خلال اجتماع لاتحاد جنوب شرق آسيا للعبة في فيتنام، ان تقود كونسورسيوم من دول المنطقة لاستضافة العرس الكروي العالمي عام 2034.

وأكد «ان هذا الاقتراح سيصادق عليه رسميا خلال اجتماع للاتحاد الاقليمي في سبتمبر المقبل في بالي». ولاحظ ان استضافة اهم تظاهرة كروية في العالم «مشروع طموح»، ويملك الكونسورسيوم الذي يجمع عددا من دول جنوب شرق آسيا (اسيان) 17 عاما للاستعداد لوضعه موضع التنفيذ.

وستقدم طلبات الترشيح لاستضافة مونديال 2034 الى الاتحاد الدولي (فيفا) في موعد اقصاه العام 2026.

ونظرا للخصوصيات الجغرافية وواقع البنى التحتية، تستطيع حسب درييونو دولتان او ثلاث فقط من دول الاسيان العشر استضافة مباريات من كأس العالم 2034.

واعتبر ان مثل هذا الحدث يسمح لاندونيسيا وجيرانها بمضاعفة جهودها من اجل تحسين واقعها الكروي.