اعلنت اعلى محكمة سويسرية اليوم الخميس انها رفضت طعن ميشيل بلاتيني ضد قرار ايقافه لاربع سنوات عن ممارسة اي انشطة لها علاقة بكرة القدم.



وأيدت المحكمة الاتحادية السويسرية الحكم الصادر عن محكمة التحكيم الرياضية العام الماضي الذي ابقى على ايقاف بلاتيني بعد حصول اللاعب السابق لمنتخب فرنسا على مدفوعات بقيمة مليوني فرنك سويسري (2.08 مليون دولار) من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في 2011.



وتم ايقاف بلاتيني، الذي نفى ارتكاب اي مخالفات، عن ممارسة اي انشطة لها علاقة بكرة القدم الى جانب سيب بلاتر الرئيس السابق للفيفا الذي وافق على دفع هذه المبالغ.