مدد فرناندو توريس عقده مع اتلتيكو مدريد لعام اضافي حتى نهاية الموسم المقبل، وذلك بحسب ما أعلن نادي العاصمة الإسبانية.

وجاء تمديد عقد المهاجم الدولي السابق بعد أن أصبح حرا في يونيو الماضي، لكنه سيبقى الآن مع فريق بداياته الكروية حتى 30 يونيو 2018.

وكان من المهم جدا لفريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الإبقاء على خدمات المهاجم البالغ 33 عاما في ظل حظر الانتقالات المفروض على الاتليتي من قبل الاتحاد الدولي «فيفا» بسبب مخالفته قاعدة التعاقد مع اللاعبين القاصرين الأجانب.

وحذا توريس الذي بدأ مسيرته الاحترافية مع اتلتيكو عام 2001 وبقي معه حتى 2007 قبل الانتقال الى ليفربول (2007-2011) وتشلسي الإنجليزيين (2011-2015) ثم ميلان الإيطالي (لعب معه على سبيل الاعارة موسم 2014-2015 ثم انتقل نهائيا موسم 2015-2016 لكنه سرعان ما أعير لأتلتيكو)، حذو المهاجم الدولي الفرنسي انطوان غريزمان الذي مدد مؤخرا عقده حتى 2022.

وأكد توريس في حديث لموقع اتلتيكو «أنا سعيد حقا لمواصلة المشوار معا لعام آخر».

وسجل «النينيو» 38 هدفا مع منتخب اسبانيا الذي توج معه بكأس اوروبا 2008 وكان صاحب هدف الفوز على المانيا في النهائي، وبكأس العالم 2010 في جنوب افريقيا على حساب هولندا.