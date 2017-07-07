رحب مئات من جماهير كرة القدم بلوكاس بودولسكي مهاجم المنتخب الألماني السابق فور وصوله لليابان، وذلك قبل أن يبدأ مسيرته مع فريق فيسيل كوبي لكرة القدم.



ووصل بودولسكي مرتديا قبعة مكتوبا على مقدمتها اسم الشهرة الخاص به «بولدي» باللغة اليابانية قبل أن يوقع على الأوتوغرافات والتقاط صور مع معجبيه والأطفال.

وخلال مؤتمر صحافي قال بودولسكي إن فريقه الجديد يهدف إلى اللعب في دوري أبطال آسيا.

وأضاف:«أتمنى أن يكون انتقالي هنا بمنزلة تحفيز للآخرين للمجيء إلى هنا، لزيادة قيمة الدوري».

ولعب بودولسكي خارج الدوري الألماني (بوندسليغا) منذ 2012 عندما أنهى فترته الثانية مع كولون لينتقل إلى أرسنال، وفي 2015 انتقل إلى جالطة سراي التركي.