تنطلق بطولة الكأس الذهبية لكرة القدم لمنطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) في الولايات المتحدة، فتلعب اليوم غويانا مع كندا وهندوراس مع كوستاريكا في نيوجيرزي ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويشارك في البطولة 12 منتخبا تم توزيعها على ثلاث مجموعات.



تلعب في المجموعة الثانية الولايات المتحدة مع بنما والمارتينيك ونيكاراغوا، والثالثة المكسيك والسلفادور وكوراساو وجامايكا.

وتقام منافساتها على 14 ملعبا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، على ان تقام المباراة النهائية في 26 يوليو بسان فرانسيسكو.

كانت المكسيك أحرزت لقب النسخة الماضية في 2015 التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا وذلك بعد فوزها على جامايكا 3-1 في المباراة النهائية.

وكانت جامايكا جردت الولايات المتحدة من اللقب بالفوز عليها 2-1 في نصف النهائي.

وتحتكر المكسيك والولايات المتحدة ألقاب البطولة بفوزهما بـ 12 لقبا من أصل 13، واللقب الوحيد الذي افلت منهما كان لمصلحة كندا في نسخة عام 2000.

ويتضمن سجل الولايات المتحدة خمسة ألقاب أعوام 1991 و2002 و2005 و2007 و2013، في حين تتقدم المكسيك عليها بسبعة ألقاب أعوام 1993 1996 و1998 و2003 و2009 و2011 و2015.

ويلتقي بطلا الكأس الذهبية في النسختين اللتين تسبقان كأس القارات لتحديد ممثل الكونكاكاف في البطولة.