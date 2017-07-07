أعلن نادي ليون الفرنسي انتقال مهاجمه الدولي الكسندر لاكازيت الى ارسنال الملقب بـ«المدفعجية» مقابل 60 مليون يورو بينها 7 ملايين مكافآت اضافية محتملة.

وهذا رقم قياسي للاعب ينتقل من ليون ورقم قياسي ايضا للاعب يضمه ارسنال.

وحمل لاكازيت (26 عاما)، وأصوله من غوادلوب، ألوان ليون بين 2010 و2017.



ووصل الى النادي عام 2003 بعمر الثانية عشرة.

وخاض لاكازيت 276 مباراة مع ليون وبدأ مشواره الاحترافي معه عام 2010 تحت اشراف المدرب كلود بوييل.

وسجل 130 هدفا مع ليون بينها 100 في الدوري المحلي.

وبدأ تألقه في 2014، فبعد تسجيله 27 هدفا في موسم 2015، 21 في 2016 و28 الموسم الماضي، أصبح أول لاعب يسجل أكثر من 20 هدفا في الدوري لثلاثة مواسم متتالية منذ جان- بيار بابان بين 1988 و1992.

ولم يوضح بيان ليون مدة العقد، لكن ارسنال اشار على موقعه الرسمي الى انه «طويل الأمد» ولم يفصح عن قيمته.

وأشارت الصحف الانجليزية الى ان مدة العقد 5 سنوات وسينال اللاعب 230 الف يورو اسبوعيا.

وكان الرقم القياسي السابق لليون انتقال لاعب وسطه كورنتان توليسو الى بايرن ميونيخ الالماني مقابل 41.5 مليون يورو زائد 6 ملايين يورو مكافآت محتملة في 14 يونيو الماضي.

وقال مدرب الغانرز الفرنسي ارسين فينغر «نحن سعداء جدا بضم الكسندر الى مجموعتنا.



أظهر لعدة سنوات انه قادر على تسجيل الاهداف وانه مهاجم ناجح يملك تقنيات لافتة وشخصية قوية.



سيشكل اضافة جيدة لنا ويساعدنا على أعلى المستويات هذا الموسم».

وحمل لاكازيت الوان منتخب فرنسا 11 مرة سجلها خلالها هدفا يتيما.



ولم ينجح حتى الآن في فرض نفسه مع منتخب الديوك.

ويأمل قبل عام على مونديال روسيا 2017 ان يقنع مدرب المنتخب ديدييه ديشان باستدعائه الى التشكيلة النهائية التي ستخوض النهائيات.