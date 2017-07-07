كتب أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا بعد حصوله على المواطنة الفخرية من مدينة نابولي خلال تكريمه من المدينة التي كان يلعب لفريقها وقاده للانتصارات في الثمانينات والتسعينات، عبر موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت (فيسبوك):«أصبحت مواطنا في نابولي».

واحتفل لويجي دي ماجيستريس عمدة نابولي وزملاء النجم الأرجنتيني السابقين في الفريق ولاعبون محليون آخرون بدييغو في ساحة «بيازا ديل بليبيسيتو» أمام ما يقرب من عشرة آلاف مشجع.

بعد ذلك، امتدت الاحتفالات في الطرق واعتلى مارادونا، الذي كانت روحه عالية، سيارة خارج الفندق الذي يقيم به وقاد الجماهير بالهتاف للفريق.

وقال: «من لا يهتف فإنه من جماهير يوفنتوس».

وتابع مارادونا: سأكون مواطنا من نابولي وأشكر مجلس المدينة على ذلك، لكنني كنت مواطنا من المدينة منذ اليوم الأول لارتداء القميص رقم 10.

ولعب مارادونا للنادي الجنوبي بين عامي 1984 و1991 وساعده في الفوز بلقب الدوري الإيطالي في كل من 1987 و1990 ولقب كأس إيطاليا في 1987 وكأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليا) في 1989، وغادر مارادونا إيطاليا عام 1991 وسط اتهامات له بتعاطي المخدرات، كما أثيرت حوله حالة من الجدل إثر إدعاءات تهرب ضريبي، كما اتهم بارتباطه بعلاقات ودية مع أعضاء في مافيا «كامورا» بنابولي.

ورغم ذلك دائما ما كان مارادونا يتمتع بشعبية هائلة في نابولي.

وكان مارادونا قد ظهر في عرض بمسرح سان كارلو في مدينة نابولي احتفالا بمرور 30 عاما على اللقب الأول لنابولي بالدوري الإيطالي، وأدرج اسمه حينذاك في قاعة مشاهير كرة القدم في الاتحاد الإيطالي للعبة.