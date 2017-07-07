قفز المنتخب الألماني لصدارة التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد تتويجه بلقب كأس القارات الأخيرة حيث حصل على 1609 نقاط، وأنهى المانشافت أسبوعه المدهش على الساحة الدولية بالعودة إلى قمة التصنيف العالمي للمرة الأولى منذ عامين.



وحقق المنتخب الپولندي إنجازا تاريخيا ببلوغ أفضل ترتيب له على الإطلاق في المركز السادس.

وحقق المنتخبان البرتغالي والسويسري قفزة قوية نحو العشرة الأوائل، بينما ارتقت إلى قائمة العشرين الأوائل كل من السويد وأيسلندا.

من جهته، حقق منتخب أندورا أكبر ارتقاء بعد أن تقدم 57 مركزا ليحتل المركز 129 عالميا، بينما بلغت منتخبات بيرو وايرلندا الشمالية والكونغو الديموقراطية وكوراساو وموريتانيا أفضل ترتيب في تاريخها، على غرار كل من پولندا وأيسلندا.

وتراجع المنتخب البرازيلي الملقب بـ«السامبا» للمركز الثاني برصيد 1603 نقاط وحل المنتخب الأرجنتيني في المركز الثالث برصيد 1413 نقطة، ثم المنتخب البرتغالي في المركز الرابع برصيد 1332 نقطة.

واحتل المنتخب السويسري المركز الخامس برصيد 1329 فيما جاء منتخب پولندا في المركز السادس برصيد 1319 نقطة ثم منتخب تشيلي في المركز السابع برصيد 1250 نقطة، وجاء خلفه المنتخب الكولومبي برصيد 1208 نقاط، فيما احتل المركز التاسع المنتخب الفرنسي برصيد 1199 وجاء منتخب بلجيكا في المركز العاشر برصيد 1292.

وتصدر منتخب المكسيك تصنيف أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) برصيد 1003 نقطة يليه منتخب كوستاريكا برصيد 839 نقطة ثم أميركا برصيد 752 نقطة ثم هايتي برصيد 667 نقطة ثم بنما برصيد 653 نقطة.