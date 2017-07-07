أعلن نادي فناربخشة التركي إتمام تعاقده مع الكاميروني كاميني حارس مرمى فريق ملقة الإسباني بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وذكر موقع الكالتشيو ميركاتو أن كاميني نجح في اجتياز الفحص الطبي قبل إتمام عملية التوقيع بشكل رسمي مع النادي.



وانضم كاميني 33 عاما، لصفوف ملقة منذ 2012 قادما من إسبانيول، وبعد موسم لم يحظ فيه بفرصة المشاركة بشكل أساسي، بات الكاميروني الحارس الأساسي للفريق الأندلسي منذ موسم (2014-2015) بعد رحيل الأرجنتيني ويلي كاباييرو لمان سيتي الإنجليزي.

وخاض اللاعب الأسمر 113 مباراة مع ملقة في الليغا وسبعا في كأس الملك وواحدة في دوري الأبطال.. وفي 15 أبريل الماضي، تحديدا في الجولة 32 لليغا، دخل كاميني تاريخ الكرة في إسبانيا بعدما بات الحارس الأجنبي الأكثر خوضا للمباريات في الدوري برصيد 329 مباراة.