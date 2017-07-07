ذكرت تقارير صحافية إيطالية أن نادي ميلان اقترب كثيرا من إغلاق صفقته السابعة هذا الصيف.

وقالت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، إن اللومباردي توصل إلى اتفاق مع أتلانتا لانتقال أندريا كونتي إلى الروسونيري مقابل 24 مليون يورو.

وأوضحت بعض التقارير أن اللاعب قد يخضع للفحوصات الطبية تمهيدا لانضمامه إلى ميلان غدا الخميس، على أن ينضم لزملائه الجدد 11 يوليو المقبل، لبدء الاستعداد للموسم المقبل.



وأبرم النادي 6 صفقات حتى الآن آخرها كانت التركي هاكان تشالهان أوغلو من بايرليفركوزن الألماني.



في المقابل اقترب نادي طرابزون سبور التركي من الحصول على خدمات كوتشكا لاعب ميلان.



وأوضحت التقارير الواردة من إيطاليا أن كوتشكا سافر الى تركيا لحسم الصفقة مقابل 6 ملايين يورو ولكي يرحل عن صفوف الروسونيري.