ارتبط نجم فريق ريال مدريد كريستيانو رونالدو في الفترة الأخيرة بالرحيل عن صفوف الفريق الملكي بعد المشكلة الأخيرة مع الضرائب.



وعلى الرغم من المحاولات التي تبذلها إدارة الفريق الملكي لريال مدريد من أجل إقناعه بعدم الرحيل عن صفوف الفريق، فإن اللاعب لم يصدر بيانا رسميا بعد لتوضيح موقفه، الأمر الذي جعله في مهب رياح الشائعات.



ونشرت صحيفة الأكسبريس الإنجليزية نقلا عن مصادر صحفية إسبانية أن رونالدو قد التقى رئيس نادي باريس سان جرمان.

وحسب التقارير فإن الدون التقى ناصر الخليفي رئيس البي أس جي في اجتماع سري بين الثنائي في جزيرة إيبيزا الإسبانية.