فينوس تتأهل على حساب فانغ وخروج التشيكية كفيتوفا أمام برينغل

تأهل البريطاني اندي موراي المصنف اول وحامل اللقب والإسباني رافايل نادال الثاني بسهولة الى الدور الثالث من بطولة ويمبلدون لكرة التنس ثالث البطولات الأربع الكبرى.

وفي الدور الثاني فاز موراي على الالماني داستن براون 6-3 و6-2 و6-2 في 96 دقيقة، ونادال على الأميركي دونالد يونغ 6-4 و6-2 و7-5.

ويلتقي موراي في مباراته المقبلة الايطالي فابيو فونييني الفائز على التشيكي ييري فيسيلي 7-6 (7-3) و6-4 و6-2.

ويلتقي الاسباني في مباراته المقبلة الروسي كارن خاتشانوف الثلاثين الفائز على البرازيلي تياغو مونتيرو 3-6 و7-6 (7-5) و7-6 (7-3) و7-5.

وتأهل الى الدور الثالث الياباني كي نيشيكوري التاسع بفوزه على الاوكراني سيرغي ستاخوفسكي 6-4 و6-7 (7-9) و6-1 و7-6 (8-6)، والفرنسي جو ويلفريد تسونغا الثاني عشر بتغلبه على الايطالي سيموني بوليلي 6-1 و7-5 و6-2.

وبلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانيا الدور الثالث بفوزه على التشيكي آدم بافلاسيك 6-2 و6-2 و6-1.

ويلتقي ديوكوفيتش، حامل اللقب 3 مرات، الارجنتيني خوان مارتن دل بوترو المصنف الـ 29 أو اللاتفي ارنست غولبيش.

فوز لافت لأزارنكا

حققت البيلاروسية فيكتوريا ازارنكا العائدة الى الملاعب بعد غياب طويل فوزا لافتا على الروسية ايلينا فيسنينا الخامسة عشرة 6-3 و6-3.

وتلتقي ازارنكا في مباراتها المقبلة البريطانية هيذر واتسون المشاركة ببطاقة دعوة والفائزة على اللاتفية اناستازيا سيفاستوفا الثامنة عشرة 6-0 و6-4.

وتأهلت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثانية الى الدور الثالث بفوزها على البرازيلية بياتريز حداد مايا 7-5 و6-3.



وتواجه هاليب في الدور الثالث الصينية بينغ شواي الفائزة على الاسبانية كارلا سواريز نافارو الخامسة والعشرين 6-2 و6-2.

وحجزت اوستابنكو الثالثة عشرة بدورها بطاقتها ايضا الى الدور الثالث بفوزها على الكندية فرانسواز اباندا 4-6 و7-6 (7-4) و6-3.

وحذت الاميركية فينوس وليامس العاشرة حذوها بتغلبها على الصينية كيانغ فانغ 4-6 و6-4 و6-1.

وخرجت التشيكية بترا كفيتوفا الحادية عشرة وبطلة 2011 و2014 من الدور الثاني بخسارتها امام الاميركية ماديسون برينغل 3-6 و6-1 و2-6.