تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانيا بسهولة الى الدور الثالث من بطولة ويمبلدون الانكليزية لكرة المضرب، ثالث البطولات الاربع الكبرى، بفوزه الخميس على التشيكي آدم بافلاسيك 6-2 و6-2 و6-1.



ويلتقي ديوكوفيتش، حامل اللقب 3 مرات أعوام 2011 و2014 و2015، اللاتفي ارنست غولبيش الفائز على الارجنتيني خوان مارتن دل بوترو التاسع والعشرين 6-4 و6-4 و7-6 (7-3).



وخاض ديوكوفيتش (30 عاما) مباراة كاملة هذه المرة، اثر انسحاب السلوفاكي مارتن كليزان أمامه في الدور الاول بعد 40 دقيقة لاصابته عندما كان المصنف اول عالميا سابقا متقدما 6-3 و2-صفر.



وبرغم ان ديوكوفيتش الذي يسعى إلى الفوز بأول لقب غراند سلام منذ بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي، يشكل قدوة لبافلاسيك (22 عاما ومصنف 136)، الا انه حرمه من احراز أكثر من 5 اشواط في المجموعات الثلاث في ظل حرارة مرتفعة بلغت 30 مئوية في لندن.



وقال ديوكوفيتش المصنف رابعا عالميا "كان يوما حارا جدا، لم يكن سهلا لعب الكرات والتبادلات الطويلة".



وتابع "لكن في المجمل، نجحت في فرض ايقاعي منذ البداية وخوض المباراة التي ارغب فيها.. لم أعرف الكثير عنه، حاولت جمع بعض المعلومات عنه في اليومين الماضيين".



وكان خروج ديوكوفيتش العام الماضي في الدور الثالث في ويمبلدون أمام الاميركي سام كويري بداية منحدر خطير ازاحه عن صدارة اللاعبين في العالم.



وأردف ديوكوفيتش الذي حقق فوزه الرقم 253 في البطولات الاربع الكبرى "أشعر بالارتياح مع مرور الايام في ويمبلدون. مررت كثيرا في أوضاع مماثلة في السابق وسأحاول استغلال خبرتي لتخطيها".



ويأمل ديوكوفيتش في استعادة بريقه وعودته الى منصات التتويج في البطولات الكبرى التي ظفر بـ12 لقبا فيها حتى الان، وهو عانى الامرين هذا العام وخرج من الدور الثاني لبطولة استراليا وربع نهائي رولان غاروس، علما بانه توج بلقب دورة ايستبورن الانكليزية السبت الماضي.



واستمر مسلسل الاصابات في البطولة، فخرج البلجيكي ستيف دارسيس الذي اقصى الاسباني رافايل نادال قبل اربع سنوات، لاصابته بفخذه في المجموعة الاولى امام الاسباني دافيد فيرر عندما كان يتخلف صفر-3 في أول مجموعة.



وارتفع عد اللاعبين واللاعبات المنسحبين من بطولتي الفردي الى ثمانية حتى الان.



ونجح البلغاري غريغور ديميتروف المصنف 13 بتخطي القبرصي ماركوس بغداتيس الذي بلغ نصف نهائي 2014 بسهولة 6-3 و6-2 و6-1.



ويلعب في وقت لاحق الاسطورة السويسري روجيه فيدرر المصنف ثالثا مع الصربي دوسان لايوفيتش المصنف 79 والباحث عن التاهل لاول مرة الى الدور الثالث، في سعيه للقب قياسي ثامن في ويمبلدون.



وأمضى فيدرر 43 دقيقة في مباراته الاولى ضد الاوكراني الكسندر دولغوبولوف قبل انسحاب الاخير بسبب الاصابة.



ولدى السيدات، تلعب الالمانية انجليك كيربر المصنفة اولى ووصيفة 2016 أمام الاميركية سيرينا وليامس الغائبة بسبب الحمل، ضد البلجيكية كريستن فليبكنس المصنفة 88 والتي بلغت نصف نهائي 2013.



وتبحث التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة ثالثة عن بلوغ دور الـ32 لأول مرة عندما تواجه السلوفاكية ماغدالينا ريباريكوفا.



وتخطت الروسية المخضرمة سفتلانا كوزنتسوفا، المتوجة سابقا في رولانغ اروس وفلاشينغ ميدوز، مواطنتها ايكاتيرنا ماكاروفا 6-صفر و7-5.



- تغريم المشاغبين -وخسر الاسترالي المشاغب برنارد توميتش رعاية شركة مضارب بعد ساعات من تغريمه 15 الف دولار اميركي، بسبب كلامه المثير للجدل.



ووجدت شركة "هيد" التي وقفت الى جانب الروسية ماريا شارابوفا في ظل ايقافها لتعاطي مواد محظورة، تصرف الاسترالي غير مقبول وقطعت علاقتها به.



وقالت الشركة في بيان على موقعها الرسمي "شعرنا بخيبة أمل كبيرة جراء تصريحات برنارد توميتش أحد الرياضيين الذين نرعاهم في بطولة ويمبلدون".



وتابعت "آراؤه لا تعكس موقفنا تجاه لعبة كرة المضرب، شغفنا، احترافيتنا واحترامنا للعبة. لذا قررنا وقف التعامل مع برنارد توميتش".



وقدم توميتش اداء بليدا في مباراته ضد الالماني ميشا زفيريف التي خسرها بثلاث مجموعات نظيفة الثلاثاء في الدور الاول، وادعى انه عانى من "الملل" خلال المباراة.



وفي مؤتمر صحافي فائق الصراحة، أقر توميتش انه استدعى مدربه برغم عدم اصابته وذلك لتشتيت تركيز خصمه.



ورد الاتحاد الدولي للعبة عن طريق أخذ قسم كبير من ايرادات المصنف 59 عالميا في البطولة والبالغة 35 الف جنيه استرليني (نحو 45 الف دولار اميركي).



ولطالما تم التشكيك في مجهود اللاعب البالغ 24 عاما، وهو قال الثلاثاء "لا اكترث كثيرا اذا بلغت الدور الرابع في بطولة الولايات المتحدة أو خرجت من الدور الاول".



وتابع "بالنسبة الي لا فرق. سألعب نحو 10 سنوات، وأعرف بعد انتهاء مسيرتي اني لن أحتاج للعمل".



وعلى غرار توميتش، تعرض الروسي دانييل ميدفيديف لغرامة بقيمة 12700 يورو بسبب تصرفه "غير الرياضي"، عندما شن غضبه على حكم الكرسي ماريانا ألفيس خلال خسارته بخمس مجموعات ضد البلجيكي روبن بيملمانس الاربعاء في الدور الثاني.



وخلال المباراة رمى ميدفيديف (21 عاما) قطعا معدنية نحو الحكم، قبل أن يقدم اعتذاره في المؤتمر الصحافي، موضحا انه لم يكن يلمح الى ان الحكم متحيز أو فاسد.



وقال المصنف 49 عالميا والذي نال 65 الف يورو لتأهله الى الدور الثاني"سيكون من الغباء حقا. كان الامر غبيا لكن لا يعني ذلك".



وكان ميدفيديف أقصى في مشاركته الاولى في ويمبلدون السويسري ستانيسلاس فافرينكا من الدور الاول.