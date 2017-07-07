رفضت محكمة التحكيم الرياضية اليوم الخميس الطعن الذي تقدم به المتسابق السلوفاكي بيتر ساجان ضد قرار استبعاده من سباق فرنسا للدراجات بعد ان تسبب في حادث تصادم خلال المرحلة الرابعة.



وتسبب ساجان في الحادث من خلال اسراعه بدراجته في نهاية تلك المرحلة مما اسفر عن اصابة منافسه البريطاني مارك كافنديش بكسر في عظمة بالكتف لينسحب من السباق.



وقرر لجنة التحكيم في السباق استبعاد ساجان من السباق يوم الثلاثاء الماضي بسبب هذا الحادث.



وقال ساجان، بطل العالم الحالي وعضو فريق بورا-هانزجروهه الالماني، انه ليس السبب في حادث التصادم.