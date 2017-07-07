مدد حارس مرمى ريال مديد الاسباني السابق ايكر كاسياس عقده مع فريقه بورتو البرتغالي موسما اضافيا.

وكتب كاسياس على تويتر «سعيد جدا للاستمرار موسما آخر مع بورتو، وأتطلع لمواجهة التحديات المقبلة».

وكان الحارس الدولي السابق (36 عاما) دافع عن عرين ريال مدريد لمدة 15 عاما وخاض معه 510 مباريات، قبل أن ينتقل الى بورتو في 2015.

وحصد كاسياس كل الألقاب الممكنة مع النادي الملكي الاسباني، سواء أكان على الصعيد المحلي (5 في الدوري و2 في الكأس و4 في الكأس السوبر) أو القاري (3 في دوري أبطال أوروبا و2 في الكأس السوبر) أو الدولي (توج بكأس الانتركونتيننتال وكأس العالم للأندية).

لكنه فقد مركزه الأساسي في ريال مدريد خلال موسم 2012-2013 تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

دوليا، خاض كاسياس 167 مباراة مع منتخب اسبانيا، وتوج معه بكأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012.