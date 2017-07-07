رفض فريق غوانزو الصيني عرضا قيمته 20 مليون يورو، تقدم به فريق برشلونة لضم باولينيو لاعب وسط فريق توتنهام السابق.

وأصدر الفريق الصيني بيانا كشف خلاله تقدم برشلونة بعرض رسمي لضم اللاعب البرازيلي.

وذكر غوانزو «يعد باولينيو، الذي جدد تعاقده مع النادي في يناير 2017، لاعبا مهما للمشروع طويل الأمد الذي يقوم به الفريق». وتابع بالتالي، رد النادي رسميا على طلب البارسا بالرفض، خاصة أن اللاعب ليس موضوعا في خطط انتقالات الفريق على الإطلاق».وأضاف البيان «نود ان نعرب عن شكرنا لبرشلونة الذي أبدى قدرا كبيرا من الإعجاب بباولينيو. ووفقا لتقارير صينية، فإن البلوغرانا كان يرغب في دفع 20 مليون يورو على دفعات لضم باولينيو.

وكان غوانزو تعاقد مع اللاعب البرازيلي الدولي من توتنهام، في يونيو 2015 مقابل 9.9 ملايين جنيه استرليني.

وحقق باولينيو نجاحا كبيرا في الصين حيث سجل 27 هدفا في 89 مباراة مع الفريق ليتطور مستواه مع ناديه ومنتخب بلاده.