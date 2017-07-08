ودع الياباني كي نيشيكوري المصنف تاسعا عالميا بطولة ويمبلدون لكرة المضرب ثالث البطولات الاربع الكبرى مبكرا، بخسارته امام الاسباني روبرتو باوتيستا اغوت 4-6 و6-7 (3-7) و6-3 و3-6 في الدور الثالث الجمعة.
وكان نيشيكوري (27 عاما) وصيف بطولة فلاشينغ ميدوز الاميركية سابقا يأمل في تخطي الدور الرابع للمرة الاولى في مشاركاته على الملاعب العشبية لنادي عموم انكلترا.
الا ان الياباني لم يتمكن من تخطي عقبة باوتيستا أغوت (29 عاما) المصنف 19 عالميا، والذي بلغ الدور الرابع للمرة الثانية في مسيرته، علما انه بلغ الدور ثمن النهائي في ويمبلدون 2015.
وكان الاسباني بلغ ربع نهائي دورة هالة الالمانية قبل اسبوعين، وهو حقق فوزه الأول على منافسه الياباني في خمس مباريات بينهما.
وسيلتقي باوتيستا أغوت في الدور التالي الكرواتي مارين سيليتش او الاميركي ستيف جونسون.