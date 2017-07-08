تأهل السويسري روجيه فيدرر المصنف ثالثا بسهولة الى الدور الثالث من بطولة ويمبلدون الانجليزية للتنس، ثالث البطولات الاربع الكبرى، فيما خرجت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة ثالثة في واحدة من أبرز مفاجآت الدورة.



وتأهل فيدرر (35 عاما) الى الدور الثالث للمرة 15 في مسيرته، ليلتقي حامل اللقب 7 مرات، الالماني ميشا زفيريف الفائز على الكازخستاني ميخائيل كوكوشكين بخمس مجموعات.

وعزز فيدرر الساعي الى لقبه الاول في ويمبلدون منذ 2012، رقمه القياسي محققا فوزه الـ86 على ملاعب لندن الخضراء. وقال فيدرر حامل لقب 18 دورة كبرى (رقم قياسي) بعد فوزه «عانيت في بداية المباراة ولم اجد ايقاعي. بعدها تمالكت اعصابي وقدمت بعض اللعب الجيد».وفاز زفيريف على البريطاني اندي موراي في بطولة استراليا هذا العام، بيد ان فيدرر تخطى الالماني مرتين هذه السنة.

وتأهل الكندي ميلوش راونيتش السادس على حساب الروسي ميخائيل يوجني 3-6 و7-6 (9-7) و6-4 و7-5، والنمسوي دومينيك تييم الثامن على الفرنسي جيل سيمون 5-7 و6-4 و6-2 و6-4، والالماني الكسندر زفيريف العاشر على الاميركي فرانسيس تيافوي 6-3 و6-4 و6-3، والتشيكي توماس برديتش الحادي عشر على الاميركي راين هاريسون 6-4 و6-3 و6-7 (8-10) و6-3، والبلغاري غريغور ديميتروف الثالث عشر على القبرصي ماركوس بغداتيس 6-3 و6-2 و6-1.

ولدى السيدات، خرجت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة ثالثة والمرشحة لاحراز اللقب أمام السلوفاكية ماغدالينا ريباريكوفا 3-6 و7-5 و6-2.

وتأهلت كيربر (29 عاما)، بطلة استراليا العام الماضي، من دون اقناع على حساب البلجيكية كيرستن فليبكينس وصيفة الدورة قبل اربع سنوات 7-5 و7-5، فضربت موعدا مع الاميركية شلبي رودجرز الفائزة على التشيكية لوسي سافاروفا 6-7 (4-7) و6-4 و6-3.