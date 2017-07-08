تواصل مسلسل الاصابات اذ تعرضت الاميركية بيتاني ماتيك ساندز لاصابة بالغة في ركبتها اليمنى خلال مواجهتها الرومانية سورانا سيرستيا.

وسقطت مانيك ساندز (32 عاما) على ارض الملعب رقم 17 وهي تتلوى من الالم وتصرخ طلبا للنجدة، عندما كانت النتيجة تشير الى تعادل اللاعبتين بمجموعة.

وصرخت ماتيك-ساندز «أرجوكم ساعدوني، أرجوكم، أرجوكم»، فيما توقفت كاميرات البث المباشر عن نقل مشاهد اللاعبة المصابة. وحاول زوجها جاستن مواساتها بانتظار وصول المسعفين الذين نقلوها الى المستشفى بعد 20 دقيقة، فيما ظهرت سيرستيا وهي تبكي أمام المشهد الرهيب.

وقالت سيرتسيا التي احتسبت فائزة في اللقاء «خفت كثيرا. لم أر اصابة مماثلة من قبل. كانت الركبة في وضع سيء.. لا تتمنى ذلك لاسوأ أعدائك».