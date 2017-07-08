خسر الاسترالي المشاغب برنارد توميتش رعاية شركة «هيد» للمضارب بعد ساعات من تغريمه 15 الف دولار اميركي، بسبب كلامه المثير للجدل.

وقدم توميتش اداء بليدا في مباراته ضد الالماني ميشا زفيريف التي خسرها بثلاث مجموعات نظيفة الثلاثاء الماضي، وادعى انه عانى من «الملل» خلال المباراة، كما أقر بأنه استدعى مدربه رغم عدم اصابته وذلك لتشتيت تركيز خصمه.

كما تعرض الروسي دانييل مدفيديف لغرامة بقيمة 12700 يورو بسبب تصرفه «غير الرياضي»، عندما شن غضبه على حكم الكرسي ماريانا ألفيس خلال خسارته بخمس مجموعات ضد البلجيكي روبن بيملمانس الاربعاء في الدور الثاني.

وخلال المباراة رمى مدفيديف (21 عاما) قطعا معدنية نحو الحكم، قبل أن يقدم اعتذاره في المؤتمر الصحافي، موضحا انه لم يكن يلمح الى ان الحكم متحيز أو فاسد.