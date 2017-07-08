٭ ليفربول سيكون قويا: قال مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب إن سوق الانتقالات مازال صعبا مثل كل عام، لافتا إلى أنه يصبح أكثر صعوبة في إنجلترا. وأضاف كلوب، في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول قائلا «علينا أن ننتظر اللحظة المناسبة وسنرى ما سيحدث». وأردف «هذا الفريق سيكون أقوى مما كان عليه في العام الماضي واعتقد أنه سبب حقيقي للتفاؤل».

٭ أرسنال يخشى خسارة سانشيز: يبدو أن النجم التشيلي ألكسيس سانشيز يقترب من إنهاء مشواره مع ناديه الحالي أرسنال الإنجليزي. وكشفت مصادر موقع «غول» العالمي عن حالة ذعر داخل ملعب الإمارات بسبب تعقد مفاوضات التجديد مع اللاعب.

يذكر أنه في حال عدم رحيل سانشيز هذا الصيف ورفضه التجديد مع الفريق قد يتعاقد مع فريق آخر على الانتقال دون مقابل يناير المقبل ثم ينضم إليه الصيف القادم.

٭ إنتر يتعاقد مع سكرينيار: أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي امس تعاقده مع المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار لمدة خمسة أعوام، تنتهي في 30 يونيو 2022. وأوضح إنتر ميلان، عبر موقعه على الإنترنت، أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما وقع العقود، بعد التوصل إلى اتفاق مع ناديه سمبدوريا حول التعاقد معه بشكل نهائي. وانتقل سكرينيار للعب ضمن صفوف سمبدوريا في يناير 2016.

٭ أندري هان ينتقل إلى هامبورغ: كشف نادي هامبورغ الألماني لكرة القدم أمس أنه أكمل صفقة ضم المهاجم أندري هان من بوروسيا مونشنغلادباخ المنافس في الدوري الألماني (بوندسليغا). وأوضح هامبورغ أن (هان 26 عاما) اجتاز أمس الفحص الطبي. وينضم هان إلى صفوف هامبورغ بعقد لمدة أربعة أعوام تنتهي في 2021، في صفقة تقدر قيمتها بنحو ستة ملايين يورو (6.8 ملايين دولار).

٭ هدرسفيلد يضم يورغنسن: استمر هدرسفيلد تاون في الانفاق ببذخ وتعاقد النادي الصاعد حديثا للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم مع المدافع ماتياس يورجنسن (27 عاما) من كوبنهاغن الدنمركي لمدة ثلاث سنوات ليصبح عاشر لاعب يضمه المدرب ديفيد فاجنر في فترة الانتقالات.

وشارك لاعب منتخب الدنمرك في 269 مباراة مع كوبنهاغن وفاز بعشرة ألقاب في فترتين مع النادي بدءا من العام 2007.