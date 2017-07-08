أكدت المحكمة الفيدرالية السويسرية ايقاف الفرنسي ميشال بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الاوروبي، عن ممارسة اي نشاط مرتبط بكرة القدم لاربع سنوات، وعبر محاميه عن خيبة امل النجم السابق لاستنفاد كل وسائل الطعن.

وأوقف بلاتيني (61 عاما) أولا لمدة 8 أعوام في نهاية ديسمبر 2015 من قبل القضاء الداخلي في الاتحاد الدولي (فيفا)، بسبب دفعة مشبوهة بقيمة 1.8 مليون يورو حصل عليها عام 2011 من قبل الرئيس المخلوع لفيفا السويسري جوزيف بلاتر.

وقلصت بعدها محكمة التحكيم الرياضي (كاس) عقوبة بلاتيني الى 6 أعوام ثم 4 اعوام تنتهي في 2019.

وحالت العقوبة دون ترشيح بلاتيني لانتخابات رئاسة «فيفا» في فبراير 2016، والتي فاز فيها السويسري جاني إنفانتينو.

ولجأ قائد منتخب فرنسا سابقا الى المحكمة الفيدرالية السويسرية ومقرها لوزان، للطعن في عقوبته.

من جهته، أوقف بلاتر (81 عاما) في القضية عينها 6 أعوام.

وقال فنسان سولاري محامي بلاتيني «ان بلاتيني أصيب بخيبة أمل كبيرة لعدم أخذ حسن نيته بعين الاعتبار».