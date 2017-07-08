توصل العملاق الألماني ديرك نوفيتسكي إلى اتفاق مع فريقه دالاس مافريكس لتمديد عقده معه ليخوض بالتالي موسمه الـ20 في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة.



وأوضح بيان لنادي دالاس مافريكس أن نوفيتسكي (39 عاما) سيصبح ثاني لاعب في تاريخ الدوري الأميركي يخوض 20 موسما بعد أسطورة لوس أنجليس ليكرز كوبي براينت الذي اعتزل في نهاية الموسم الماضي. وذكرت وسائل اعلام أميركية في وقت سابق الخميس أن نوفيتسكي وقع عقدا لمدة عامين مقابل 10 ملايين دولار.

وذكرت شبكة «اي اس بي ان» أن مافريكس توصل إلى اتفاق مع نوفيتسكي مشيرة إلى أن الأخير رفض تفعيل بند في العقد الذي كان يربطه بالنادي الموسم الماضي والذي يخوله تقاضي 25 مليون دولار هذا الموسم.

وكان نوفيتسكي قام بتضحيات مالية كبيرة الموسم الماضي لتجديد عقده من أجل مساعدة الفريق على التعاقد مع لاعبين جدد فوافق على عرض بقيمة 50 مليون دولار لموسمين.



ولم تختلف الحال هذا الموسم حيث وافق العملاق الألماني على التمديد لمدة موسمين مقابل 10 ملايين دولار مع إمكانية لمافريكس بفسخ العقد العام المقبل.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل العقد بين مافريكس وأفضل لاعب في تاريخه.

وكان نوفيتسكي أعلن في أبريل الماضي أنه يرغب في البقاء مع دالاس مافريكس موسما واحدا على الأقل.