أصبح الارجنتيني ليونيل ميسي الذي مدد عقده اخيرا مع فريقه برشلونة وصيف بطل الدوري الاسباني لكرة القدم، اللاعب «صاحب أغلى دخل في العالم» بحسب رئيس ناديه جوسيب ماريا بارتوميو.



وقال بارتوميو في مقابلة مع صحيفة «موندو ديبورتيفو»: «هو افضل لاعب في العالم، وندفع له كأفضل لاعب في العالم وفي تاريخ كرة القدم لا احد يقدم لهذا النادي ما يقدمه ليو ميسي».



وأعلن برشلونة تمديد عقد ميسي (30 عاما)، أفضل لاعب في العام 5 مرات، حتى 2021 من دون ان يكشف عن قيمة العقد.



وكان ميسي ثالث لاعب في ترتيب الرياضيين الاعلى دخلا مع 80 مليون دولار اميركي، بينها 53 مليون رواتب ومكافآت، بحسب تصنيف مجلة «فوربس» المتخصصة مطلع يونيو 2017، وذلك قبل تمديد عقده.



وتصدر غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) الترتيب مع 93 مليون دولار اميركي بينها 58 رواتب ومكافآت يليه لاعب كرة السلة الاميركي ليبرون جايمس (86.2 مليون دولار بينها 31.2 رواتب ومكافآت).



رحيل الإيطالي عن فرنسا صعب



من جهة اخرى، كشف بارتوميو ان لاعب الوسط الدولي الايطالي ماركو فيراتي «يود الانضمام» الى الفريق الكاتالوني لكن فريقه باريس سان جرمان الفرنسي لا يريد بيعه.



وقال بارتوميو في حديث مع صحيفة «موندو ديبورتيفو» امس: «هل من العدل ان يتطلب الدوري الاسباني بنودا جزائية (لتحرير لاعبيه)؟ هذا الدوري الوحيد الذي يتطلب ذلك. يخلق هذا الامر مشكلة بالنسبة لنا، لا تعرف كم سيكلفك اللاعب حتى تدخل في المفاوضات».



وتابع: « مثل فيراتي، لاعب نحب ان نتعاقد معه. يعتقد مدربونا انه يناسب طريقة لعبنا في خط الوسط ونعرف ان اللاعب يود الانضمام الى برشلونة».



وانضم فيراتي الى نادي العاصمة الفرنسية عام 2012 من بيسكارا وتحول الى أحد أعمدته الأساسية. وفي موسم 2016-2017، خاض اللاعب 43 مباراة مع الفريق سجل خلالها ثلاثة أهداف.



وأردف بارتوميو «عندما تتصل بباريس سان جرمان وتتحدث مع رئيسه (القطري ناصر الخليفي) يقول لك انه (فيراتي) ليس للبيع، ولا يوجد بند تحريري (في عقده). يعود للرئيس القرار ما اذا كان سيجلس معنا للمفاوضة».وتابع: «في هذا المعنى، كرة القدم الاسبانية لا يمكنها الدفاع عن نفسها. هنا توجد البنود التحريرية خلافا للخارج.



تلك الاندية بمقدورها القدوم والدفاع ونحن لا».وكشف بارتوميو انه لم يجلس بعد مع ادارة سان جرمان برغم رغبة اللاعب في القدوم، مذكرا بان الامر عينه حدث مع لاعب الوسط الاسباني سيسك فابريغاس عندما رفض ارسنال الانجليزي مفاوضة برشلونة لمدة سنة.



لكن بارتوميو لم يفقد الامل «لدينا حتى 31 اغسطس، لا اعرف ما اذا كنا سنجل ونتفاوض.. قال اللاعب انه يريد الرحيل، فيما ابلغه سان جرمان ان بمقدروه الرحيل فقط عندما ينتهي عقده». ويرتبط فيراتي بعقد مع النادي المملوك من هيئة «قطر للاستثمارات الرياضية» حتى عام 2021.



هجوم وكيل الأعمال



بدوره، كشف وكيل اللاعب دوناتو دي كامبلي لصحيفة «كورييري ديلو سبورت» في حديث عنونته الصحيفة «فيراتي سجين الأمير»: «برشلونة يريد ماركو منذ سنة على الأقل، لكن القصة تسارعت في الايام الماضية».وتحدث دي كامبلي عن تخوين فيراتي في فرنسا على وسائل التواصل الاجتماعي.وأضاف «ماركو ليس ناكرا للجميل، يعرف تماما ما قدمه باريس سان جرمان اليه.



لكن من لا يغويه عرض برشلونة، بعمر الرابعة والعشرين وقبل سنة من المونديال».وتابع «هل سيبني سان جرمان فريقا تنافسيا لاوروبا او سيكتفي بالدوري الفرنسي وكأس فرنسا؟ نتحدث كثيرا عن (المهاجم الفرنسي كيليان) مبابي وعرض خيالي بقيمة 150 مليون يورو لموناكو، لكن حتى الآن لم يستقدم سان جرمان اي لاعب». وتابع دي كامبلي «قال لي رئيس النادي ان فيراتي مرتبط بعقد حتى 2021 ولا يمكنني بيعه لانه البطل الذي سنبني عليه فريقا كبيرا، ولانه اذا بعته فسأضع موقعي في خطر. في الدوحة لن يسامحونني على ذلك».

عقوبة «البرغوث».. 250 ألف يورو بدل السجن

أعلن القضاء الاسباني أمس استبدال عقوبة سجن نجم برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي 21 شهرا بسبب التهرب الضريبي بغرامة مالية بقيمة 252 الف يورو.

وكانت النيابة العامة في برشلونة اعلنت في 23 يونيو انها لا تعارض استبدال عقوبة سجن أفضل لاعب في العالم خمس مرات 21 شهرا مع وقف التنفيذ بغرامة مالية تضاف الى تلك المفروضة عليه سابقا.

وأشارت آنذاك المتحدثة باسم النيابة العامة الى ان الأخيرة مستعدة لاستبدال كل يوم سجن بمبلغ 400 يورو، وهو خيار كان محامو اللاعب قد اقترحوه ايضا. ويعني هذا الأمر أن على ميسي دفع مبلغ 250 ألف يورو مقابل الأشهر الـ21. واتهم ميسي ووالده خورخي في يوليو 2016 بتهرب ضريبي بقيمة 4.16 ملايين يورو.



ورفضت المحكمة العليا في مايو طلب استئناف تقدم به اللاعب، مثبتة عقوبة السجن وغرامة بقيمة 2.1 مليون يورو. وفي قرارها المتخذ الخميس، استبدلت المحكمة عقوبة والد ميسي وهي السجن 15 شهرا، بغرامة بقيمة 180 الف يورو.