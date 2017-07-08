تأهل الاسباني روبرتو باوتيستا أجوت "سيد الثبات" إلى الدور الرابع في بطولة ضمن البطولات الأربع الكبرى للمرة السابعة في اخر تسع محاولات بفوز صادم على الياباني كي نيشيكوري المصنف التاسع اليوم الجمعة.



وبدا باوتيستا أجوت (29 عاما) صلدا للغاية أمام نيشيكوري الذي افتقر للحماس ليفوز اللاعب الاسباني 6-4 و7-6 و3-6 و6-3.



ودفع نيشيكوري ثمن الفشل في استغلال فرص كسر الإرسال في المجموعة الأولى خاصة عندما كانت النتيجة 4-4 وأنقذ باوتيستا أجوت إحدى هذه الفرص بضربة أمامية قوية.



وكسر باوتيستا أجوت الإرسال في الشوط التالي ليحسم المجموعة الأولى.



وتكرر نفس السيناريو في المجموعة الثانية عندما لم يستغل نيشيكوري أيا من الفرص الخمس لكسر الإرسال قبل أن يخسر المجموعة في الشوط الفاصل.



وكافح نيشيكوري، الذي لا يتألق عادة على الملاعب العشبية، ليحسم المجموعة الثالثة لكن باوتيستا أجوت حقق الانتصار في النهاية ليتأهل لدور 16 لملاقاة الكرواتي مارين شيليتش.