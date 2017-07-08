سيتراجع سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون خمسة مراكز في ترتيب انطلاق جائزة النمسا الكبرى، المرحلة التاسعة من بطولة العالم للفورمولا واحد والمقررة الأحد على حلبة "ريد بول رينغ"، بسبب اضطراره الى استبدال علبة السرعات في سيارته.



وستضاف خمسة مراكز على الترتيب الذي سيحققه البريطاني في التجارب التأهيلية المقررة السبت، ما يشكل خطوة ناقصة اخرى في الصراع القائم بينه وبين سائق فيراري الالماني سيباستيان فيتل الذي يتقدم على منافسه البريطاني في صدارة الترتيب العام بفارق 14 نقطة.



وكشف عن قيام فريق مرسيدس باستبدال علبة السرعات بعد انتهاء جولتي التجارب الحرة الجمعة حيث كان هاميلتون الأفضل فيهما، وذلك بسبب ضرر أصابها في المرحلة الماضية في جائزة أذربيجان الكبرى.



ولم يستخدم هاميلتون علبة السرعات الحالية في سيارته لستة سباقات متتالية، ولذلك ستفرض عليه عقوبة التراجع خمسة مراكز من المكان الذي سينطلق منه الأحد.



وكشف الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" عبر مندوبه الفني في بطولة الفئة الأولى جو باور أن فريق مرسيدس أعلمه الثلاثاء باستبدال علبة السرعات في سيارة هاميلتون.