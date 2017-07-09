اعلن نادي ميلان الايطالي ضم الدولي اندريا كونتي المدافع الأيمن لأتالانتا.



وأوضح ميلان ان كونتي (23 عاما) وقع على عقد معه لمدة خمس سنوات ووصفه بأنه «احد المواهب المهمة جدا».



وأضاف «انه لاعب من طراز حديث، شاب وواعد، خاض موسما ممتازا 2016-2017، وبرهن على ثبات مستواه الرفيع» في 33 مباراة خاضها مع اتالانتا الذي انهى الموسم في المركز الرابع.



وبلغت قيمة صفقة الواعد 25 مليون يورو وهو على ابواب الانضمام رسميا الى الآتزوري.



كونتي هو سابع لاعبه يضمه ميلان الذي انتقلت ملكيته من رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلوسكوني منتصف ابريل الى مستثمرين صينيين يطمحون الى العودة بالفريق الى مسابقة دوري ابطال اوروبا التي احرزها لآخر مرة عام 2007.