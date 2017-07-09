اقترب نادي تشلسي من التفوق على نظيره يوفنتوس وحسم صفقة ضم أحد لاعبي ريال مدريد.



وذكرت صحيفة «إكسبريس» البريطانية أن البلوز قدم عرضا بقيمة 22 مليون إسترليني لريال مدريد من أجل البرازيلي دانيلو الظهير الأيمن للملكي.



وأضافت أن البلوز باتوا أقرب للتوقيع مع دانيلو بعد إنهاء يوفنتوس اهتمامه بالحصول على خدمات اللاعب والاكتفاء بضم مواطنه دوغلاس كوستا من بايرن ميونيخ، مشيرة إلى أن الريال طلب زيادة قيمة الصفقة لتصل إلى 26.5 مليون إسترليني، لذلك انسحب فريق السيدة العجوز من سباق ضم اللاعب، فيما يراه الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشلسي دعما قويا للفريق.