حدد الفرنسي أرسين فينغر المدير الفني لأرسنال موقفه النهائي من التخلي عن أليكسيس سانشيز وأليكس تشامبرلين، نجمي الفريق.



وقالت صحيفة «ديلي ستار» إن فينغر لن يبيع الثنائي خلال الصيف الجاري، وسيحاول إقناعهما بالتمديد، كما أنه أظهر رغبته في تطوير الفريق، وذلك بالتوقيع مع ألكساندر لاكازيت مهاجم ليون الفرنسي.

وأكدت الصحيفة أن المدرب التاريخي لأرسنال، لن يتخلى عن أي لاعب لمنافس في البريميرليغ، بعدما اشترى مان سيتي سابقا رباعي الغانرز أديبايور وكليشي وسمير نصري وبكاري سانيا، كما أن آخر فوز لمان يونايتد بالدوري الإنجليزي في 2013، كان بمساعدة لاعب المدفعجية الأسبق الهولندي روبن فان بيرسي.