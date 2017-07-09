٭ أعلن نادي اسبانيول الاسباني تعاقده مع لاعب وسط ريال سوسييداد استيبان غرانيرو لثلاث سنوات مع امكانية التمديد لموسم رابع.

وأمضى غرانيرو (30 عاما) الذي نشأ في اكاديمية ريال مدريد، اربعة مواسم مع ريال سوسييداد، وهو رابع لاعب يضمه اسبانيول ثامن الموسم الماضي في سوق الانتقالات الصيفية.

٭ أعلن نادي تولوز تعاقده مع المهاجم الفرنسي يايا سانوغو قادما من أرسنال لثلاث سنوات.



وانتهى عقد سانوغو (24 عاما) مع أرسنال في 30 يونيو بعد أربعة مواسم أحرز في آخرها كأس انجلترا على حساب تشلسي بطل الدوري الانجليزي الممتاز.

٭ أعلن نادي باريس سان جرمان وصيف بطل الدوري الفرنسي ضم المدافع الإسباني يوري برتشيتش قادما من ريال سوسييداد في عقد يمتد حتى 30 يونيو 2022، منجزا بذلك أول تعاقد له في موسم الانتقالات الصيفية.



وبرتشيتش (27 عاما) هو أول لاعب ينضم الى نادي العاصمة الفرنسية في إشراف المدير الرياضي الجديد البرتغالي انتيرو هنريكي.