أعلن مان يونايتد حامل لقب الدوري الأوروبي توصله الى اتفاق مع مواطنه ايفرتون لضم المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو من دون ايضاح قيمة الصفقة.

وذكر النادي على موقعه الرسمي انه «توصل الى اتفاق حول قيمة انتقال المهاجم روميلو لوكاكو، بانتظار الشروط الطبية والشخصية».

وأوضح «المان» انه سيقدم معلومات اضافية في وقت قريب.



وبحسب الصحف البريطانية سينفق يونايتد 85.5 ملايين يورو لضم المهاجم البالغ 24 عاما والذي سيصبح خامس أغلى لاعب في تاريخ اللعبة.



وأشارت صحيفة «غارديان» الى ان الصفقة قد تتضمن مكافآت اضافية وعودة المهاجم واين روني الى صفوف ناديه الاصلي ايفرتون (11 مليون يورو).

ويبحث يونايتد عن بديل للمهاجم السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش الذي تعرض لإصابة قوية في الركبة الموسم الماضي ولم يجدد النادي عقده.



وسجل لوكاكو 25 هدفا في الدوري الأخير وحل وراء الدولي هاري كاين (29) في ترتيب الهدافين.

ويسافر يونايتد الى كاليفورنيا (الولايات المتحدة) اليوم للإعداد لموسمه المقبل.



ويشكل انضمام لوكاكو للشياطين الحمر انقلابا كبيرا في سوق الانتقالات الصيفية وخاصة بالنسبة للبلوز الذي كان يحلم بضم لاعبه السابق.

وذكرت تقارير صحافية بريطانية أن اقتراب لوكاكو من اليونايتد قد يدفع أنطونيو كونتي مدرب تشلسي، لاتخاذ قرار بالإبقاء على مهاجمه الإسباني دييغو كوستا.

ورغم أن كونتي، كان قد أبلغ كوستا بأنه خارج حساباته للموسم المقبل، إلا أنه قد يضطر للإبقاء عليه لمدة عام آخر، بعد ضياع صفقة لوكاكو، بحسب ما قالت صحيفة «ذا صن» البريطانية.



واستهل لوكاكو مشواره مع اندرلخت في 2009 قبل انتقاله الى تشلسي الذي اعاره الى وست بروميتش البيون وايفرتون، قبل ان يتخلى عنه نهائيا الى الاخير في 2014 مقابل 32 مليون يورو فتألق في صفوفه.

وسجل اللاعب الذي يدير أعماله الوكيل الشهير مينو رايولا 20 هدفا في 59 مباراة مع منتخب بلجيكا.

رحيل الفتى الذهبي

ودع فيليب نيفيل نجم ناديي مان يونايتد وايفرتون مهاجم اليونايتد الحالي واين روني والذي سيعود مرة أخرى إلى التوفيز.

وكتب نيفيل في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام»: سيغادر نادي كبير من أجل الانضمام إلى ناد كبير آخر.

الهداف التاريخي لـ «المان» ومنتخب انجلترا يعود إلى الغوديسون بارك بعد رحلة استغرقت 13 عاما.