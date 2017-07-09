سجل اليافع الفونسو ديفيس هدفين وقاد كندا إلى فوز افتتاحي على غويانا الفرنسية 4-2، في الكأس الذهبية لمنطقة كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) المقامة في الولايات المتحدة حتى 26 يوليو الجاري.

وسجل ديفيس (16 عاما)، لاعب فانكوفر وايتكابس المولود في مخيم لاجئين في غانا عام 2000 بعد هرب عائلته من الحرب في ليبيريا، هدفين في الدقيقتين 60 و85، لتحقق كندا فوزها الأول على ملعب «ريد بول أرينا» بمدينة هاريسون (نيوجيرزي).

وأفسد ديفيس آمال غويانا بادراك التعادل، فبعد تقدم كندا بثلاثية لديان ياكوفيتش (28) وسكوت ارفيلد (47) وديفيس، قلصت الفارق عن طريق روي كونتو (69) وسلون بريفات (71)، قبل يسجل ديفيس الذي أصبح مواطنا كنديا في يونيو الماضي، هدفه الثاني والرابع لفريقه في نهاية المباراة.

وتردد ان ديفيس مراقب من ناديي مان يونايتد وليفربول الانجليزيين.

وكانت مشاركة غويانا الفرنسية قد طغت عليها جدلية حول المهاجم الفرنسي الدولي السابق فلورانا مالودا (37 عاما) الذي أمل اللعب مع البلد حيث أبصر النور، لكن مسؤولي كونكاكاف لم يمنحوه أهلية اللعب الخميس.

وهدد المدرب جاير كرم بإشراك مالودا بغض النظر عن قرار الاتحاد القاري، بيد انه فضل في النهاية عدم الزج به.

وضمن المجموعة الاولى ايضا، فازت كوستاريكا على هندوراس 1-0 بهدف ماركو اورينيا (39) امام 25 ألف متفرج.

وتلعب في الجولة الثانية كندا مع كوستاريكا وهندوراس مع غويانا الفرنسية الثلاثاء المقبل.

وتسيطر المكسيك (7) والولايات المتحدة (5) على لقب البطولة بشكل صريح، ووحدها كندا نجحت في خرق هيمنتهما بتتويجها في 2000.