عاد الجزائري رياض محرز صانع ألعاب ليستر سيتي الإنجليزي إلى تدريبات فريقه استعدادا للموسم الجديد.

وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية أن محرز يشعر بالغضب بسبب انسحاب أرسنال من التعاقد معه، بعد اقتراب المدفعجية من التوقيع مع الفرنسي توماس ليمار، لاعب موناكو، بمبلغ 40 مليون إسترليني.

وأضافت أن محرز خارج حسابات الفرنسي أرسين فينغر المدير الفني للغانرز، في سوق الانتقالات، بعدما أصر الثعالب على التخلي عن اللاعب بمبلغ لا يقل عن 50 مليون إسترليني.

وأشارت الصحيفة إلى أن فينغر معجب بليمار 21 عاما والذي لعب دورا مهما في فوز موناكو بالدوري الفرنسي بعد غياب دام 17 عاما، كما وصل الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2004.

وأوضحت الصحيفة أن محرز عاد لتدريبات الثعالب لكنه مستاء بسبب اضطراره للاستمرار مع ليستر إذ يتبقى في عقده 3 مواسم براتب أسبوعي يصل إلى 100 ألف إسترليني بعد تمديد عقده الموسم الماضي.

وأعلن رياض محرز رغبته في الرحيل عن الثعالب، بعدما حقق معهم لقب البريمييرليغ موسم 2015/2016 لأول مرة في تاريخ النادي، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري بالموسم ذاته.