ليس جيريمى ماثيو فقط من رحل مجانا عن برشلونة في السنوات الماضية لكن هناك نجوما كثر وهذا يؤكد فشلا رهيبا بإدارة الصفقات في الكامب نو.

البلوغرانا هو أكثر فريق يقدم رواتب في العالم وبالتالي فإن بقاء لاعب غير مرحب به في النادي يصعب، شيء مرهق للميزانية وهذا يفرض على البارسا الموافقة على رحيل اللاعب مجانا بدلا من بقاء اللاعب في الكامب نو بدون عمل.

برشلونة فسخ عقود ماثيو وداني ألفيس وساندرو راميريز وألكسندر سونغ ومونتويا وأدريانو وإبراهيم أفيلاي فقط حصل على أموال زهيدة في بيع ديفيد فيا ومارك بارترا وخليلوفيتش.. فمتى سيتوقف هذا النزيف؟

الخيبة مستمرة

كشفت صحيفة ماركا أن نادي غوانزو الصيني رفض عرضا آخر من برشلونة للتعاقد مع اللاعب الدولي البرازيلي خوسيه باولينيو متوسط ميدان الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب الصحيفة، فإن البارسا قد قدم 25 مليون يورو للنادي الصيني ولكن تم رفض العرض.

وكان النادي الكاتالوني قد قدم الأسبوع الماضي 20 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 28 عاما لكن ناديه لن يوافق.