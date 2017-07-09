عانى البريطاني اندي موراي المصنف اول وحامل اللقب في تخطي الدور الثالث من بطولة ويمبلدون لكرة المضرب ثالث البطولات الاربع الكبرى، وفاز بصعوبة على الايطالي فابيو فونييني 6-2 و4-6 و6-1 و7-5، في حين «تنزه» الاسباني رافايل نادال في مواجهة الروسي كارن خاشانوف، وواصل الياباني كي نيشيكوري نتائجه المتواضعة على الملاعب العشبية بخروجه أمام الاسباني روبرتو باوتيستا اغوت.



وأنقذ موراي خمس فرص سنحت لمنافسه لكي يحسم المجموعة الرابعة ويفرض مجموعة حاسمة، بفوزه في خمسة أشواط متتالية عندما كان متخلفا 2-5 ليفوز بالمجموعة والمباراة في ساعتين و39 دقيقة.



وتغلب نادال (31 عاما) المصنف ثانيا عالميا والباحث عن لقبه الثالث في ويمبلدون بعد 2008 و2010، على خاشاروف 6-1 و6-4 و7-6 (7-3).



الى ذلك، خسر نيشيكوري (27 عاما) أمام الاسباني روبرتو باوتيستا اغوت 4-6 و6-7 (3-7) و6-3 و3-6 في الدور الثالث.



وعبر الأميركي سام كويري، للعام الثاني على التوالي إلى ثمن النهائي، عقب تغلبه على الفرنسي جو ويلفريد تسونغا المرشح الـ 12 للقب.



وسيواجه كويري في ثمن نهائي ويمبلدون الجنوب أفريقي كيفين أندرسون، الذي فاز بدوره على البلجيكي روبن بيملمانز 7 ـ 6 (7 ـ 3)، و6 ـ 4، و7 ـ 6 (7 ـ 3).



نتائج السيدات ولدى السيدات، تفوقت أزارنكا (27 عاما) على واطسون 3-6 و6-1 و6-4.



وبلغت الألمانية انجيليك كيربر المصنفة أولى الدور الرابع بفوزها امس على الأميركية شيلبي روجرز 4 ـ 6 و7 ـ 6 (7 ـ 2) و6 ـ 4.



وتلتقي كيربر، وصيفة بطلة العام الماضي، في ثمن النهائي الاسبانية غاربيني موغوروتسا الرابعة عشرة التي تغلبت على الرومانية سورانا سيرستيا 6 ـ 2 و6 ـ 2.



البريطاني اندي موراي يرد كرة قوية للإيطالي فابيو فوجينيني (أ.پ)

فينوس كانت تقود بـ«شكل قانوني»

أعلنت شرطة بالم بيتش غاردنز في ولاية فلوريدا ان نجمة كرة المضرب الاميركية فينوس وليامس كانت تقود «بشكل قانوني» خلال حادث السير الذي كانت ضالعة به في يونيو الماضي، وأدى الى وفاة رجل مسن.