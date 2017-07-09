وصل ثمانية من نجوم كرة القدم السابقين، من بينهم النجم البرازيلي الشهير رونالدينيو، إلى باكستان امس للمشاركة في أكبر حدث لكرة القدم في باكستان.

ويشارك اللاعبون الثمانية مع مجموعة من لاعبي باكستان في مباريات بين فريقين يضم كل منهما سبعة لاعبين وذلك للترويج لكرة القدم في هذا البلد الشغوف بالكريكيت.

ومن المقرر إقامة هذه المباريات بمدينة كاراتشي و لاهور وتتضمن مجموعة اللاعبين المسافرين إلى باكستان كلا من رونالدينيو ومواطنه روبرتو كارلوس والفرنسيين روبير بيرس ونيكولا أنيلكا والبرتغالي لويس بوا مورتي والإنجليزي ديفيد جيمس والهولندي جورج بواتينج، إضافة للويلزي رايان جيجز، النجم السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، حسبما أفاد منظمو هذا الحدث.