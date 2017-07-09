دفع نادي الدرجة الانجليزية الأولى (الثانية عمليا) وولفرهامبتون ووندررز مبلغا قياسيا بلغ 15.8 ملايين جنيه استرليني (20.3 مليون دولار أميركي) لضم الدولي البرتغالي الشاب روبن نيفيز من بورتو.

وأعلن النادي المملوك من مستثمرين صينيين امس، ضم اللاعب الواعد البالغ 20 عاما وأحد عناصر منتخب بلاده دون 21 عاما.

وفي بيرايوس باليونان انتقل لاعب الوسط المغربي الدولي مهدي كارسيلا-غونزاليس الى اولمبياكوس اليوناني قادما من غرناطة الاسباني، بحسب ما ذكر بطل اليونان في بيان.

ولم يكشف اولمبياكوس عن تفاصيل الصفقة، بيد ان الصحف المحلية قدرت مدتها بثلاثة أعوام.

وحمل كارسيلا (28 عاما) الوان منتخب المغرب 17 مرة وسجل هدفا واحدا.

وحمل سابقا الوان ستاندار لياج البلجيكي وأنجي محج قلعة الروسي وبنفيكا البرتغالي وغرناطة منذ 2016.