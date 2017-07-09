يعيش النجم الارجنتيني ليونيل ميسي اسبوعا ذهبيا مع زوجته وطفليه في اجازته السنوية بعد الانتهاء من كابوس الضرائب والسجن.

والأكيد ان الغرامة التي أقرها القضاء الاسباني عليه، لن تؤثر على الثروة الطائلة التي راكمها اللاعب الأرجنتيني، بل ستشكل خبرا سعيدا له وهو يمضي شهر العسل مع أنطونيلا روكوتزو.

كما مدد اللاعب عقده مع برشلونة حتى يونيو 2021.

وسيبقى ميسي الذي انضم الى اكاديمية برشلونة عندما كان في الثالثة عشرة من عمره وبات افضل هداف في تاريخ النادي مع 507 اهداف في 583 مباراة رسمية، في صفوف الفريق حتى بلوغه الرابعة والثلاثين من عمره، اي ربما حتى نهاية مسيرته، علما بانه المح الى رغبته في اللعب في روزاريو مسقط رأسه وتحديدا نادي نيولز اولد بويز الذي يشجعه.

ويمضي اللاعب حاليا فترة شهر عسل في الارجنتين.



وفي حين يمكن اعتبار ان قضية ميسي وصلت الى خواتيمها، الا ان ذلك لا يطوي ملف التهرب الضريبي في اسبانيا، اذ ان الأرجنتيني ليس النجم الوحيد من برشلونة الذي يجد نفسه متورطا في مشاكل مع السلطات، إذ من المقرر أن يحاكم زميله البرازيلي نيمار وعائلته على خلفية صفقة انتقاله من سانتوس الى النادي الكاتالوني عام 2013.